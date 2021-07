Patelli: "Sei referendum per cambiare la giustizia, in Italia"

Sei referendum per cambiare la giustizia, in Italia. La raccolta di firme promossa dalla Lega e per la quale si sta spendendo in prima persona il nostro leader Matteo Salvini, rappresenta un’occasione storica per riformare una giustizia come non sono riusciti negli anni né la politica né il Parlamento. Si tratta quindi di un’opportunità straordinaria, che passa per le mani dei cittadini.

Ecco perché è importante firmare i temi referendari nei vari gazebo che stiamo organizzando in giro per il Paese. Come ha detto Salvini, in questo momento, in Italia, ci sono ben 5 milioni di processi bloccati. Questo vuol dire che per 5 milioni di italiani la giustizia non funziona, o non funziona abbastanza celermente. Il che rappresenta un problema anche economico, perché la lentezza dei processi, da sempre, mina la nostra credibilità per aziende internazionali che vorrebbero investire nel nostro Paese.