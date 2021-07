FI: "Celebriamo il trentennale della fine del patto di Varsavia e la libertà per l'Europa Orientale"

Il 1 luglio 1991 durante un vertice a Praga venne sciolto ufficialmente il patto di Varsavia, ovvero l’organizzazione di collaborazione militare tra Unione Sovietica e i suoi satelliti contrapposta alla NATO. Quei “ satelliti “ che ora sono parte integrante dell’Unione Europea con l’ingresso nel 2004 di Polonia, Cechia, Slovacchia, Ungheria e nel 2007 di Romania e Bulgaria . Per questi popoli la fine della seconda guerra mondiale fu l’inizio di un nuovo oblio, dove in quella collaborazione di difesa militare si celava la loro totale sottomissione al regime comunista sovietico. Il “Patto di Varsavia” non a caso si sciolse a Praga, città martire, simbolo di quella “primavera” che nel 1968 vide soffocare nel sangue le proteste della popolazione che chiedeva diritti e libertà, come prima avvenne anche a Berlino nel ‘53 e a Budapest nel ‘56.

Come Forza Italia, quale partito che considera tra i propri valori fondanti la libertà dei popoli, i principi liberali e cattolici, riteniamo quello un momento storico importante e pertanto è doveroso il suo ricordo, simbolo della fine del regime e della minaccia comunista in Europa. Un processo quest’ultimo partito dal crollo del muro di Berlino nel Novembre del 1989 per arrivare alla dissoluzione dell’URSS . Celebreremo l’evento il 15 luglio alle ore 21:00 in via Duomo 8 con un un dibattito riflettendo e facendo il punto su quell’importante periodo della storia d’Europa e la sua eredità. Chi desiderasse partecipare può scrivere a forzaitaliabiella@gmail.com