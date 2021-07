Lirica a Camburzano, appuntamento domani, 4 luglio, con il “Rigoletto”

Il Comune di Camburzano, in collaborazione con l’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani”, organizza per domenica 4 luglio alle 21, presso la chiesa parrocchiale di San Martino, la messa in scena del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

In forma di concerto con testo narrato su libretto di Francesco Maria Piave, la voce recitante sarà di Alberto Galazzo, al pianoforte e concertatore il maestro Leonardo Nicassio. Direttore artistico Enrica Maffeo.

In occasione del 20° anniversario dell’associazione, l’evento è dedicato al tenore e regista Sergio Beano.

La prenotazione è obbligatoria tramite Whatsapp 347 590 98 88 (indicando cognome e numero dei presenti). Massimo dei posti disponibili: 60.