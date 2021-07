ESTA: quali sono i costi

Se state pensando di organizzare una vacanza presso gli Stati Uniti d'America, sarete felici di sapere che non sarà più necessario richiedere il visto. Tramite un procedimento che avviene online, potete richiedere Esta, un nuovo metodo molto più semplice. Si tratta di un'opzione creata appositamente per i turisti o per coloro che si recheranno presso gli Stati Uniti per far visita ad amici o parenti. Nonostante la procedura sia molto più semplice è molto più diretta, vi starete domandando se ci sono dei costi o dei costi aggiuntivi per poter svolgere questa operazione. Questo articolo vi spiegherà quale sarà il prezzo dell'autorizzazione Esta e come poter versare i soldi per poter accedere all' eventuale documento.

Il costo dell’autorizzazione ESTA

Prima di iniziare a parlare di soldi, è giusto specificare che il modulo Esta di per sé non è a pagamento. I soldi che si andranno a versare per la convalida, riguardano la domanda esta e il suo invio alle autorità statunitensi oltre che ovviamente, al trattamento dei dati contenenti nella stessa. Di base, quindi, non sarà richiesto alcun pagamento finché non avrete completato e in seguito verificato la domanda che avete inoltrato. Se volete evitare di pagare delle spese supplementari, potete andare direttamente nel sito ufficiale che ha un costo di appena 14 $, ma non potrete approfittare dei servizi di assistenza o di correzione proposti dai partner. Sul sito web poi, per soli 69 $ disporrete dei servizi poc’anzi descritti, servizio uniti ad un formulario in italiano, con l'assistenza e una verifica dei dati inseriti con il rimborso in caso di rifiuto. Quindi, come si evince dal paragrafo appena scritto, i contanti servono solamente per una questione burocratica e fiscale. Sono soldi, o meglio una commissione, versata nei confronti delle autorità statunitensi che vaglieranno la vostra richiesta di modulo Esta.

Tariffe ed eventuali cambiamenti

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, i soldi versati equivalgono al pagamento di una commissione. Si tratta di una vera e propria pratica amministrativa, di conseguenza si tratta di pagare delle spese legate al trattamento della pratica stessa. Le autorità statunitense che sono incaricate della valutazione delle domande, ricevono ogni giorno migliaia di moduli. Di conseguenza, devono vagliare tutte le proposte che a loro arrivano. Ciò richiede del tempo e, per questo, l'impiego di un certo numero di impiegati stipendiati da parte del governo statunitense. Ed è qui che entra in gioco la piccola commissione versata da chi fa richiesta per il modulo. Essa stessa è parte integrante dello stipendio che poi sarà versato alle autorità competenti. Di base il denaro che verserete coprirà tutta questa dinamica. Ma qual è il prezzo? Se parliamo dell'opzione visto, le procedure per il completamento e l'invio dei documenti compilati fanno arrivare a una spesa che può andare dai 130 € ai 260 a seconda della condizione del richiedente. Si consiglia di effettuare questo procedimento diverse settimane prima dell'ottenimento dell'autorizzazione al viaggio. L'autorizzazione esta, invece, costa molto meno perché le spese richieste non superano quasi mai 70 € a persona e quindi ha dossier.