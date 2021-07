Chief Digital Officer: come selezionarne uno da inserire nella tua azienda

La figura dello Chief Digital Officer (CDO) è oggi molto richiesta dal mercato del lavoro per aiutare le piccole e medie imprese ad essere più competitive sul mercato attraverso strumenti web.

Questo avviene a causa delle continue innovazioni tecnologiche e alla conseguente digitalizzazione delle aziende.

Il CDO aiuterà la tua azienda nel processo di trasformazione digitale, proponendo delle linee guida da seguire.

La sua responsabilità è quella di compiere i passi giusti per portare valore all’azienda con il digitale.

Un modo semplice ed economicamente conveniente per selezionare questa figura professionale è rivolgersi al servizio offerto da maiamanagement.it, un portale dove è possibile selezionare professionisti esterni e temporanei, abbattendo i costi che altrimenti sarebbero molto alti.

Perché rivolgersi a maiamanagement.it

Il CDO è una figura che racchiude al suo interno varie competenze, per questo la si può considerare una persona ibrida: un manager, un tecnico, un comunicatore.

Deve avere una cultura multidisciplinare e una lunga esperienza nel settore dell’industria di riferimento, per questo motivo i salari di questi professionisti sono in media molto alti.

Lo Chief Digital Officer di un’azienda può essere inquadrato in due modi diversi: come un manager assunto e quindi interno all’azienda, o come un consulente esterno e temporaneo.

Nel primo caso, un CDO assunto ed interno ha uno stipendio che parte da un minimo di 50mila euro fino ad arrivare anche a 200mila euro all’anno.

Le piccole o medie aziende non sempre possono permettersi questi costi, è più vantaggioso affidarsi ad un consulente esterno.

In questo modo l’azienda dovrà pagare un fisso mensile (più basso di quello per un manager assunto full time) con l’aggiunta di un bonus ad obiettivi raggiunti.

È esattamente questo l’approccio di maiamanagement.it, il compenso dei professionisti deriva dal raggiungimento degli obiettivi di business (accordati con l’azienda).

L'obiettivo principale è l’aumento di fatturato attraverso i canali digitali.

Ogni settimana durante un appuntamento si farà il punto della situazione sono gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere e sul come riqualificare tutti i componenti dell’azienda affinché ogni reparto possa ottenere il massimo dalle innovazioni digitali.

Ricordiamo, infatti, che il CDO non può fare tutto da solo, ma necessita della collaborazione di tutti. La rivoluzione non è solo degli strumenti, ma anche della mentalità e della cultura.

Il primo ostacolo da affrontare nella trasformazione digitale è proprio quello culturale.

Affidandovi a maiamanagement.it, vi sarà fornito anche un servizio di percorsi giornalieri su temi riguardanti il digitale per tutti i dipendenti dell’azienda per poco tempo al giorno, ma ogni giorno.

Le competenze che deve possedere il Chief Digital Officer

Cerchiamo di capire meglio il profilo di questa nuova figura professionale.

Il CDO deve avere più competenze, ma tra queste possiamo delinearne alcune che sono indispensabili.

Innanzitutto, deve avere un forte orientamento al cliente, questo perché il focus principale del CDO è la customer experience.

Deve riuscire ad ottimizzare l’esperienza dell’utente e per farlo deve competenze di Web Analytics, ICT, Digital Marketing, Marketing tradizionale e di E-commerce.

Deve conoscere tutti i passaggi per digitalizzare un’azienda, dettare i giusti tempi e rendere più semplice questa transizioni per tutti i collaboratori.

Il CDO deve sapere quali sono le esigenze dei suoi potenziali clienti prima di capire come influenzarli; per fare ciò è necessario che comprenda i mercati in cui opera.

Deve saper analizzare i segmenti del mercato, essere in grado di interpretare i dati che emergono dal monitoraggio e delineare una strategia aziendale.

Tralasciando per un attimo l’aspetto che riguarda i clienti, il suo lavoro come manager digitale è trasversale a più divisioni di business: marketing e comunicazione, vendite, ma anche produzione e risorse umane.

Deve quindi avere un forte orientamento alla leadership, autorevolezza, capacità di coinvolgimento.