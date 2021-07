Un'auto si incendia sulla TO-MI, a Balocco arrivano i Vigili del Fuoco

Ieri, 2 luglio, intorno alle 16.40, una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli è intervenuta sul tratto autostradale TO-Mi direzione Milano nel comune di Balocco per un incendio autovettura. Giunti sul posto I Vigili hanno proceduto celermente allo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della scena. Dalle testimonianze non risulterebbero danni alle persone.