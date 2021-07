Biella: Vigili del Fuoco sempre per cittadini. Anziano soccorso in mattinata

Veloci, in sirena, e arrivano a soccorrere i cittadini che li chiamano in aiuto. Sono i Vigili del Fuoco che anche stamattina sono intervenuti, in supporto ai sanitari del 118 per rispondere alla chiamata di intervento per un anziano caduto nella doccia e impossibilitato a rialzarsi. I Vigili hanno provveduto ad entrare nell'alloggio e a coadiuvare le operazioni di recupero dell'uomo che è stato portato in ospedale in ambulanza.