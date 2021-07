Biella: Perde l'autobus, va in escandescenza e si sfoga danneggiando la porta della biglietteria ATAP

Quando i Carabinieri sono arrivati in Piazza San Paolo, chiamati dal personale ATAP, del 32enne che si era abbattuto sulla porta della biglietteria danneggiandola gravemente, non c'era traccia. Non si sono dati per vinti gli uomini dell'Arma che, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, hanno riconosciuto e rintracciato il soggetto già noto alle forze dell'ordine, denunciato quindi per danneggiamento aggravato.