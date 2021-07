Si sposano e devolvono i proventi nuziali all'Associazione Paviol

Giuseppe e Ilaria oggi sposi! Dopo il fatidico "sì" presso il Comune di Biella, ci hanno tenuto a... Sposare - è il caso di dirlo - la causa, nobile e purtroppo sempre attuale, della lotta contro la violenza sulle donne. Da cui il gesto simbolico del movimento "Uomini in scarpe rosse" intervenuti per l'evento, tra i quali molti attori di Ars Teatrando, non nuova a questo tipo di iniziativa. Gli sposi hanno scelto di devolvere i proventi nuziali raccolti per sostenere l'associazione onlus biellese Paviol, che promuove percorsi antiviolenza, a ricordare che spesso "la violenza non bussa alla porta, ha le chiavi di casa".