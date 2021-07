Muzzano: La festa di Badìa Piemont FOTO

Mentre le associazioni culturali piemontesiste stanno inesorabilmente chiudendo i battenti ecco che nel Biellese spunta fuori un gruppo d’azione identitaria culturale, come a loro piace definirsi, apartitico e senza fini di lucro: Badìa Piemont (Compagnia Piemont).

Il 26 Giugno al Centro Incontri di Muzzano si è svolta la loro terza “Festa dël Piemont” che, senza dubbio, considerando anche i tempi in cui stiamo vivendo, è stata un successone.

Decisi a battersi contro quella storia in parte falsificata che ci è stata propinata sui banchi di scuola, la festa è iniziata con la conferenza del ricercatore Andrea Anselmo dal titolo “I Longobardi in Piemonte; sitibondi di umano sangue; l’orda furiosa Longobarda”. Grazie agli scavi effettuati nelle necropoli di Collegno (TO), Frascaro (AL) e Mombello Monferrato (AL) è stata gettata nuova luce su questo antico popolo che occupò il Piemonte nel 568. Addirittura a Novara è stata trovata un’effige raffigurante il Dio Thor e nel Canavese, a Belmonte (TO), delle incisioni runiche.

La festa è proseguita con la cena Piemontese; bellissima serata grazie all’ottima cucina della padrona di Casa Teresa.

La strada intrapresa da Badìa Piemont è sicuramente in salita considerando il menefreghismo, l’indifferenza o addirittura l’odio che molta gente ha nei confronti della cultura regionale ma, a quanto pare, a questi indomiti cavalieri della piemontesità tutto ciò non interessa e andranno avanti per la loro strada.