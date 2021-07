Formattivati lancia le video interviste dedicate ai protagonisti del progetto

A quasi due mesi dalla partenza di Formattivati, il progetto finanziato dall’UPI nell’ambito del bando Azione ProvincEgiovani e presentato dalla Provincia di Biella in qualità di capofila, in partenariato con Informagiovani - Comune di Cossato, Groove APS, Consorzio Sociale Filo da Tessere e Sonoria APS, dedicato ai giovani tra i 16 ei 30 anni, le realtà protagoniste raccontano gli eventi e i percorsi di orientamento in delle video interviste, in uscita a giugno sui canali social Facebook e Instagram di Informagiovani Cossato. Un’ulteriore fonte di informazione per tutti i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro per conoscere nuove opportunità, sia in Italia che all’estero, per venire a contatto con le aziende e ascoltare l’esperienza di chi ci lavora, ma anche per scoprire realtà lavorative del territorio che si possano combinare con i loro interessi e le loro passioni.

Sono già oltre 60 i ragazzi che si sono iscritti ai primi appuntamenti dedicati al mondo della musica come LMMS Studio, Ableton Live e Logic Pro X di Sonoria APS, a “Informa-té: una vacanza diversa” di Informagiovani Cossato e ai vari percorsi di orientamento “Il mio post nel mondo” di Groove APS e i percorsi empowerment del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere. Un risultato raggiunto grazie alla promozione social del progetto che tra Facebook e Instagram ha già generato oltre 200.000 visualizzazioni e 2.000 interazioni sul territorio Biellese, a cui si aggiunge la fruttuosa promozione fatta dalla diverse realtà coinvolte. Da qui a settembre saranno diversi gli eventi a cui si potranno iscrivere i ragazzi come i laboratori “Incontra l’azienda” del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere previsti a luglio e gli appuntamenti Informa-tè di Informagiovani Cossato previsti a settembre.

Tutte le date e maggiori informazioni sono disponibili su www.informagiovanicossato.it