5 motivi per passare alla firma elettronica

Sempre di più il concetto di un "ufficio senza carta" sembra farsi reale. Sebbene non sia ancora realistico eliminare completamente la carta nei prossimi anni, questo obiettivo sta comunque diventando sempre più vicino, anche grazie a servizi come la firma pdf.

Una firma elettronica si riferisce a dati in formato elettronico che sono logicamente associati ad altri dati in formato elettronico e che vengono utilizzati dal firmatario per firmare. L'obiettivo di una firma elettronica è quello di autenticare rapidamente un documento con un marchio identificabile in modo univoco che non richiede l'uso di carta e penna. Questo tipo di firma sta venendo ampiamente utilizzata negli affari privati e nelle transazioni commerciali.

I vantaggi delle firme elettroniche

1. Semplice e intuitivo

Il più grande vantaggio delle firme elettroniche è che sono semplici e facili da usare. Con questo sistema, si carica un documento, si dichiara il firmatario e si fornisce un collegamento al destinatario; in seguito, il destinatario firma il documento e lo rinvia per e-mail e il processo è completo. Semplicemente si apre il documento e con un click questo è firmato.

2. Alto livello di sicurezza

Le firme elettroniche sono più sicure dei tradizionali documenti cartacei. Non solo contengono una firma, ma contengono anche informazioni tracciabili su chi ha firmato il documento, quando l'ha firmato e dove l'ha firmato.

3. Conveniente

In questi giorni, anche singoli individui e piccole imprese trattano con diversi fornitori, clienti e partner che si trovano in varie città o addirittura in altri Stati. Le firme elettroniche consentono l'autenticazione remota, il che la rende una soluzione molto più conveniente rispetto all'alternativa dell'invio tramite posta e/o della stampa e della scansione.

4. Tempi di consegna più rapidi

La comodità delle firme elettroniche significa un turnaround molto più veloce. Invece di inviare un documento a una parte, farlo stampare, firmare, scansionare e rinviare e ripetere il processo su tutta la linea, tutti possono firmare in pochi secondi. Questa tempistica più rapida offre una maggiore versatilità in situazioni urgenti.

5. Costo inferiore

Le firme elettroniche sono più convenienti rispetto al metodo tradizionale con carta e penna. Non solo si risparmia sulla carta, ma si risparmia anche sull'affrancatura, sulle forniture postali e sul tempo (che è denaro). Ogni piccolo tassello si aggiunge al costo totale che viene risparmiato.

Considerati tutti questi vantaggi e la comodità del servizio, ora è un buon momento per iniziare l'utilizzo di una firma pdf.

Forse si potrebbe aspettare ancora un po', ma perchè? Scegliere questo servizio aiuterà a guadagnare tempo e denaro e permetterà di concentrarsi su attività molto più importanti.