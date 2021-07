A Vivigliano, in ansia davanti al maxi schermo e poi lo scoppio di gioia dei tifosi

Vince l'Italia e i tifosi esultano - Foto Fighera per newsbiella.it

Erano tutti prenotati i posti disponibili, ieri sera 2 luglio, davanti al maxischermo che Vivigliano ha installato per assistere alle partite degli Europei 2021. Tuffi al cuore, ansia, sofferenza per la partita Italia-Belgio e poi lo scoppio di gioia dei tifosi. Ora l'Italia vola in semifinale con la Spagna.