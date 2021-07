Iniziano oggi gli open day di calcio per i giovanissimi

Con l’inizio delle vacanze e il bel tempo dell’estate, si è naturalmente più propensi ad attività all’aperto.

Grazie all’allentamento delle restrizioni Covid i giovanissimi biellesi avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo del calcio con due appuntamenti.

Oggi, Sabato 3 luglio, gli open day di calcio per i bambini e le bambine nati tra il 2008 e il 2014.

Per la squadra A.c.f. Biella Calcio Femminile è prevista una sessione di allenamento con i tecnici al campo comunale di Pavignano, Strada Barazza. Il ritrovo è alle ore 14,30 con inizio alle 15.

Maggiori informazioni al numero 345 341 3856.

Per i bambini nati nel 2010 l’occasione di entrare nella Valle Elvo Occhieppese è per lunedì 5 luglio alle 18 al centro sportivo Bonavalle di Occhieppo Superiore, in via Castellazzo.

Maggiori informazioni al numero 347 139 2863.