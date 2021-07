Temporali in arrivo, nel weekend si allenta la morsa del caldo

L’alta pressione lascerà spazio a un passaggio di perturbazioni nel weekend, che porterà temporali e un lieve calo delle temperature. Da inizio settimana nuova ripresa dell’alta pressione con temperature in forte aumento.

Oggi, sabato 3 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire da ovest. Rovesci o temporali in serata e di notte sulle Alpi, con possibile interessamento delle pianure. Temperature minime intorno 20 - 21°C. Massime stazionarie o in leggero calo causa nuvolosità maggiore. Venti ancora deboli di direzione variabile ma in prevalenza dai quadranti orientali, possibili raffiche serali a seguito dei temporali.

Domani, domenica 4, cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità in aumento dal pomeriggio, associata a rovesci o temporali sparsi anche di forte intensità. Temperature minime in leggero aumento, massime in calo di 2 - 3 °C. Venti generalmente deboli variabili, ma con forti raffiche durante i passaggi temporaleschi.

Da lunedì 5 luglio ritorno dell’alta pressione e temperature nuovamente in rialzo con massime oltre i 30 °C, così come la sensazione di afa.