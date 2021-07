Seab, dal bilancio 2020 segnali di risanamento

Segnali positivi sulla strada del risanamento per Seab dopo l'approvazione del bilancio 2020.

Dopo il SI del Tribunale di Biella alla procedura di concordato preventivo ed al relativo piano concordatario, la società biellese di raccolta e smaltimento rifiuti ha “incassato” anche un utile netto di 964 mila euro, oltre a 2,3 milioni di accantonamenti.

Risultati al netto della capitalizzazione della perdita di Asrab (110mila euro lordi e 70mila netti), la società partecipata da Seab che gestisce il polo tecnologico di Cavaglià, e che ha imposto tale operazione.

La chiave di questi numeri è il recupero dei crediti insoluti, vero punto debole di Seab per tanti anni, che, da novembre 2019 ad oggi, sono scesi dal 19,4% al 15,4%, con un recupero di 2,395 milioni di euro, pari al 25% degli stessi.

Nello specifico, per i comuni che applicano la TARI, nello stesso periodo gli insoluti sono scesi da 1,6 milioni a 951mila euro.

Notevole calo anche per i comuni TARIP: Biella dal 19,6% al 16,9%; Cossato dal 19,5% al 11,9%; Vigliano dal 17,5% al 12,3%; Gaglianico dal 14,5% al 6,6%. Comuni TARIP che, nell'anno 2020, portano nel conto economico di Seab un incremento di ricavi per 1,436 mila euro (1,1 milioni Biella, 175 mila Cossato, 128 mila Vigliano, 33mila Gaglianico).

Nel 2020 Seab, partendo dal 6,6% del 2019 e passando dallo 0,3% del 2020, ha azzerato l'incremento del costo del lavoro, operazione realizzata con l'aumento del costo dei rifiuti per tonnellata (dai 151,7 euro del 2018 ai 156,7 del 2020).

Inoltre, confrontando i dati 2019 con quelli 2020, ha tagliato i costi finanziari, e quelli per materie prime e parco automezzi (voce di bilancio che comprende manutenzioni e riparazioni dei mezzi di proprietà, carburanti, noleggio mezzi specializzati). Gli oneri finanziari precipitano da 180mila euro a 39mila. Le materie prime scendono da 1,4 milioni a 1,116 milioni. Le spese per il parco automezzi da 2,583 milioni (913mila per carburanti, 864mila per manutenzioni, 806mila per noleggi) a 2,450 milioni (754mila per carburanti, 792mila per manutenzioni, 904mila per noleggi).