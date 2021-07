"NON TOCCATE I BAMBI", un accorato appello dal CANC di Torino

Continuano ad arrivare cuccioli di capriolo la gran parte dei quali NON AVEVA BISOGNO DI ESSERE SALVATA...stavano solo facendo quello che deve fare un capriolino di quell'età: stare immobile ad aspettare la madre che torna la sera, o comunque quando non c'è nessuno lì vicino, ad allattarlo.

Per quanto siamo ormai bravi ad allevarli, non tutti tollerano il biberon, non tutti digeriscono il latte di capra, non tutti resistono allo stress della manipolazione...insomma in pochi ce la fanno a raggiungere uno stadio adulto.