Mucca cade in un dirupo in alpeggio e si spezza la schiena e muore

E' accaduto ieri, in un alpeggio in Valle Elvo, mentre una mucca pascolava tranquillamente in un terreno senza pericoli; probabilmente l'animale colto da malore improvviso, è cascato a terra ed è rotolato lungo la pendenza fino a un un dirupo spezzandosi la schiena. Inutili i soccorsi. Il veterinario giunto sul posto, accompagnato dai Vigili del Fuoco, ha solo potuto constatare il decesso del bovino.

Il recupero della carcassa dovrà essere effettuato da ditta privata, non appena il meteo lo consentirà, con un notevole costo a carico del proprietario dell'animale. Per un allevatore che vive quattro mesi in zona impervia sotto il Mucrone è una spesa notevole che abbatte i guadagni della stagione.