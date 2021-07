Cresce l'attesa per Italia- Belgio, la carica agli azzurri arriva anche dal Biellese

Cresce nel Biellese l'attesa per gli Europei di calcio. Questa sera la Nazionale allenata da Roberto Mancini affronterà il Belgio di Lukaku e compagni in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena.

Tante saranno le occasioni di ritrovo per assistere alla sfida dei quarti di finale ma non mancano le occasioni per vederla in compagnia all'aria aperta: nell'ambito di ViVigliano 2021, la rassegna estiva di Vigliano Biellese ricca di concerti, spettacoli, danze e teatro, si potrà tifare per i propri beniamini nella piazza Martiri Partigiani dove, da settimane, è stato allestito un maxischermo.

Anche Salussola si è mobilitata per la sfida Italia-Belgio: alle 21 il salone polivalente aprirà le sue porte ai tifosi nel rispetto delle norme vigenti. L'ingresso è a offerta libera e l'incasso sarà devoluto all'iniziativa per la realizzazione dell'edicola votiva dedicata al Beato Pietro Levita. Disponibile anche un servizio bar.