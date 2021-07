Tutte le stelle di Dante, U.B.A. omaggia il Sommo Poeta

“Tutte le stelle di Dante” è l'evento clou che conclude il programma dello Star Party di Unione Biellese Astrofili, organizzato dall'associazione per celebrare il "Divino" e "Sommo" Poeta in occasione del 7° centenario della sua morte.

Domani, sabato 3 luglio, a Cascina San Clemente a Occhieppo Inferiore, il programma partirà alle 16 con la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità. Alle 16:30, con la collaborazione di biellatuttoturismo, l'esposizione della riproduzione integrale dell'edizione principe della “Commedia” (stampata a Foligno nel 1472 da Johannes Numeister e da Evangelista Mei), e la lectio magistralis del professor Agostino Giampietro, astrofisico e docente, che illustrerà i versi della "Commedia" nei quali si parla di stelle. A cominciare dall'ultimo verso di ogni singolo cantico: "et quindi uscimo areveder lestelle"; "...puro et dispostto asalire allestelle"; "...lamor chemuovel sol et laltre stelle" (sic! nell'edizione di Numeister e Mei).

“Questo evento non poteva mancare, - dice Flavio di U.B.A. - perché nella Divina Commedia è rappresentato l'ordine dell'Universo, come lo si pensava a quel tempo. L'evento conta della partnership del Comune di Occhieppo Inferiore, che ha voluto condividere e dare ufficialità alla ricorrenza, irripetibile, del padre della nostra lingua”.

In contemporanea a “Tutte le stelle di Dante” nelle salette espositive di Cascina San Clemente, sarà allestita, sempre a cura di biellatuttoturismo, la "prima personale" dello scultore occhieppese Silvio Ballottari, che, utilizzando metallo, legno e pietra, modella installazioni molto molto particolari.

Per informazioni sugli eventi di domani uba@katamail.com .

Altre due iniziative da parte di U.B.A. che seguono quella dello scorso 10 giugno, quando all'Osservatorio Schiapparelli di Cascina San Clemente, si è seguita l'eclissi parziale del Sole.

“Una giornata molto soddisfacente – ricorda Flavio - per l'ottimo meteo che ha consentito di seguire passo passo tutto l'evolversi dell'eclissi parziale di Sole. Abbiamo utilizzato il telescopio con filtro a luce bianca guidato da Giampaolo Canazza e collegato a fotocamera, pc e grande schermo per seguire collettivamente l'evento; ed il telescopio solare con filtro in riga H-alpha governato da Tano Morelli, dove il pubblico ha potuto individualmente ammirare in diretta il Sole parzialmente eclissato, e qualche bella ed interessante protuberanza che segna la ripresa dell'attività solare nel nuovo ciclo undecennale. L'evento è stato premiato anche dalla partecipazione di una cinquantina di ragazzi di una classe terza e due quarte della scuola primaria di Occhieppo Inferiore, che hanno ammirato l'evento con grande interesse, grazie alla sensibilità dei loro insegnanti”.