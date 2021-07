Trekking inaugurale al Rifugio Sella nel segno di Quintino: ecco il programma completo

Tutto pronto per il trekking inaugurale del Rifugio Quintino Sella al Felik. Si parte il 2 agosto sulla soglia della casa di Quintino Sella (Lanificio Maurizio Sella) e si arriva al rifugio il 6 agosto. Il 7 agosto, con gli istruttori della Scuola nazionale di alpinismo "Guido Machetto" si potrà salire ai 4228 metri del Castore. L'8 agosto, dopo la cerimonia di inaugurazione si scenderà a Staffal per rientrare a Biella.

Questo il programma delle tappe:

2 agosto da Biella a Oropa e San Giovanni. In serata evento culturale: si parla di clima e di ghiacciai.

3 agosto da San Giovanni a Piedicavallo e al rifugio Rivetti con cena speciale di benvenuto.

4 agosto dal rifugio Rivetti alla Mologna Grande e discesa per la valle di Loo fino a Gressoney. Al Colle di Lazoney l'incontro con gli amici del Cai Gressoney. A Loo pranzo in agriturismo. Serata in nostro onore organizzata in paese. Si dorme al campeggio Margherita.

5 agosto sentiero Walser fino a Sant'Anna. Notte al rifugio Sitten.

6 agosto attraverso il vallone della Forca salita al rifugio Quintino Sella.

7 agosto scalata al Castore (facoltativa). In serata avremo il piacere di ascoltare da Pietro Crivellaro, storico dell'alpinismo, storie inedite sul nostro fondatore.

8 agosto cerimonia e discesa a Staffal per il rientro a Biella.

Percorso per Escursionisti Esperti. Si richiede una buona preparazione fisica. Alcune tappe hanno uno sviluppo altimetrico superiore ai mille metri di dislivello. Zaino il più leggero possibile. Si dorme in rifugio quindi sacco lenzuolo. Per la notte in campeggio a Gressoney ci raggiungeranno da Biella dei volontari con le tende e il sacco a pelo. L'attrezzatura per l'ascensione alpinistica la troveremo o a Sitten o direttamente al rifugio. Prenotazioni entro il 16 luglio. Massimo 20 partecipanti. Per info e iscrizioni: 33.24.60.491 o scrivere un messaggio Whatsapp.