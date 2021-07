Festival dell’ Oro: storia ed economia del prezioso minerale a Vermogno

L’associazione “Vermogno Vive APS” ha organizzato una serie di eventi legati all’oro.

Nel pieno della “Riserva Naturale Speciale la Bessa”, famosa per il giacimento aurifero di epoca romana, si propongono serate a tema culturale, storico ed artistico.

Si comincia sabato 3 luglio con la visita guidata, libera e gratuita, nella Bessa, accompagnati dalla guida naturalistica Fiorella Giarrizzo. Basterà presentarsi alle 10 al punto di ritrovo presso la sede dell’associazione “Vermogno Vive” in via Debernardi 52. È necessario abbigliamento ed attrezzatura adeguati all’escursionismo.

Alle 18 prevista la conferenza “Oro, la mia passione: le radici e la storia di un mestiere antichissimo” a cura di Antonella Sicoli, orafa di Firenze.

Sabato 10 luglio, alle 18, interverrà l’antropologa dell’Università di Torino Roberta Clara Zanini con la conferenza “La comunità mineraria di Macugnaga”.

Domenica 11 luglio il concerto Folk-blues degli Ho.Bo, a cura dell’associazione Future Tradizioni di Mongrando.

Sabato 21 agosto, alle 18, la storica dell’arte Roberta Perazzone ci parlerà di “L’oro nella Roma antica”.

A settembre, sabato 11 alle ore 15, il laboratorio d’arte Urban Kintsugi, a cura di Nicoletta Feroleto e Roberto Francese.

Domenica 12 alle 20, la proiezione del film “La febbre dell’oro” di Charlie Chaplin. A seguire dibattito a cura di Angela Sicoli.

Il 25 settembre alle ore 15, secondo appuntamento con il laboratorio d’arte Urban Kintsugi, a cura di Nicoletta Feroleto e Roberto Francese.

Alle 18 la conferenza “Oro ed economia” di Pietro Panizza, economista dell’istituto Universitario Europeo di Firenze.

Si conclude con il primo fine settimana di ottobre, sabato 2 alle 10 con attività di ricerca dell’oro a cura dell’Associazione Biellese Cercatori d’Oro.

Alle 18 la conferenza “Le Aurifodine dell’anfiteatro morenico di Ivrea” a cura di Franco Gianotti, professore di Scienze della Terra UNITO.

Domenica 24 alle 18 l’ultimo incontro con la conferenza del geologo Lorenzo Sogno Fortuna “La geologia del Biellese, il Plutone della Valle Cervo”.

Le iniziative saranno tutte svolte presso la sede dell'associazione in via Debernardi 52 in fraz. Vermogno, Zubiena, e saranno libere e gratuite.

È prevista la possibilità di intrattenersi alla fine degli incontri per una degustazione alla Locanda dell’Associazione di Vermogno Vive, per la quale è necessaria la prenotazione al numero 347 90 18 988