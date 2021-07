Domenica si parte alla scoperta dei segreti della Valle Cervo

Domenica 4 luglio dalle 11 alle 15 si andrà alla scoperta dei segreti di una Valle dove si adagiano antichi misteri e leggende, lungo un percorso nei boschi che porterà al Santuario di San Giovanni.

“Viaggeremo nei boschi per scoprire gli antichi culti delle popolazioni antiche, la cui religiosità era basata sulla contemplazione delle forze in natura, la venerazione del bosco, un vero e proprio tempio a cielo aperto, l’osservazione delle costellazioni e degli astri e la sacralizzazione dei torrenti e dei massi – spiegano gli organizzatori - Cammineremo lungo gli antichi sentieri abitati da creature misteriose: le Iondine, donne bellissime e mostruose con code di serpente, la Luria, una mitica creatura degli abissi, Cernunno, il dio cornuto, divenuto poi simbolo del diavolo, l’Om Salvej, lo Yeti delle Alpi, i folletti e le masche. Il viaggio ci porterà a contatto con il mondo dei templari, l’ordine militare-monastico al servizio dei pellegrini e sul loro collegamento con il santuario di San Giovanni, i Cavalieri di Malta e Rosazza, la Rennes-le-Chateau italiana: luogo di liberi massoni e abili scalpellini. Antiche croci, fontane parlanti, la coppa del graal e Maria Maddalena, teschi misteriosi, antichi simboli iniziatici: la Valle Cervo non vi apparirà più come prima. Quando arriveremo al santuario di San Giovanni faremo il pranzo al sacco. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarponcini/scarpe trekking. Lunghezza del percorso: 3 km. Difficoltà: Media”. Per info clicca qui.