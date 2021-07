Amici della lana, domenica doppio appuntamento con Wool Experience 2021

Doppio appuntamento domenica 4 luglio con il programma di “Wool Experience”, creato dall’Associazione Amici della Lana di Miagliano.

Alle 14.30 sarà inaugurata la mostra “Rete d’arte” suddivisa in tre esposizioni curate dagli studenti del Liceo Artistico G. Q. Sella di Biella. In “Sorridi che la vita ti sorride” i ragazzi della 3H si sono confrontati con le diverse emozioni che sono state nascoste, in questi mesi, dalle mascherine; in “The mask” gli alunni della 4H hanno utilizzato, riciclandoli, i guanti monouso e le mascherine per creare dei particolari capi di abbigliamento; infine, in “Wool for School” alcuni studenti hanno progettato dei figurini che vestono vari abiti interamente realizzati in lana.

Alle 17, in occasione della PASSEGGIATA CON L'AUTORE ci sarà la presentazione del libro “Le attese”, con letture di Carlo Ceccon, modera Cristiana Lanza. Il volume, edito da Effedì Edizioni, è il terzo romanzo di Luca Pasquadibisceglie. Uscito a marzo 2021, vede il dipanarsi degli eventi tra Verbania e una storia di vendetta ambientata nel Nord Europa.

Domenica pomeriggio il Lanificio Botto e la mostra permanente “Fuori dal gregge” saranno inoltre visitabili grazie all’apertura pomeridiana della Rete Museale Biellese (14.30-18.30).

Wool Experience è un progetto sostenuto da Fondazione CR Biella, con il patrocinio del Comune di Miagliano, la Provincia di Biella e ATL Biella. Per visionare il programma completo degli eventi di luglio consultare il sito www.amicidellalana.it

Per prenotazioni e informazioni:

Whatsapp 3200982237: amicidellalana@gmail.com ; FB: @amicidellalana