Trova un portafogli con 200 euro e lo restituisce al proprietario grazie ai Carabinieri

Alla periferia di Cossato, mentre rientrava verso casa a bordo della propria autovettura, un pensionato di Pettinengo ha rinvenuto per strada un portafogli contenente circa duecento euro in contanti. Accortosi che all’interno vi era una somma di denaro e documenti personali, l’uomo si è recato senza indugio presso la caserma di Bioglio e lo ha consegnato ai Carabinieri.

Preso in carico l’oggetto, i militari si sono subito attivati per risalire al proprietario, un operaio venticinquenne originario della Guinea da tempo residente nel cossatese, che è stato invitato telefonicamente in caserma dove gli è stato restituito il portafogli con il suo prezioso contenuto. Comprensibile la gioia e l’incredulità del giovane, ormai rassegnato alla perdita del danaro ed al disagio delle procedure per il rilascio dei duplicati dei documenti.