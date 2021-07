Gaglianico: Tanto fumo da un ambulatorio veterinario e scatta l'allarme

Allarme incendio a Gaglianico, arrivano i Vigili del Fuoco - Foto Fighera per newsbiella.it

Un fumo denso provenire da un ambulatorio veterinario di Gaglianico in via Monte Grappa ha creato subito apprensione ed è scattato l'allarme ai Vigili del Fuoco che hanno constatato che la cortina era generata dal contenuto di un cesto che aveva preso fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito, che ha provocato delle scintille. Le fiamme si sono poi propagate a del materiale plastico che ha reso ancor più preoccupante l'evento. Prontamente spente le fiamme e messa in sicurezza l'area, la tranquillità è tornata tra i residenti. Nessun animale era presente nell'ambulatorio e i danni seppur pochi alle cose, potrebbero costringere a rimandare gli interventi prenotati anche se i colleghi del Dottor Baldin si sono subito resi disponibili a mettere a disposizione le loro strutture mentre verrà ripristinato il suo ambulatorio.