Biella, titolare di bar denunciato dalla Polizia per aver dato da bere alcol a minori

A seguito di attività di controllo, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di illeciti amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori della squadra amministrativa della Questura di Biella hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un bar in centro città per aver somministrato bevande alcoliche ad un minore di 16 anni.

Un reato che prevede la pena dell’arresto fino ad un anno. Durante il controllo, è stato accertato che la somministrazione era avvenuta a favore di altri due minori di 18 anni: pertanto sono state contestate 2 violazioni. Ognuna di queste prevede la sanzione pecuniaria da 250 euro fino a 1000 euro, nonché la possibilità per il sindaco di sospendere la licenza di somministrazione di cibi e bevande, o revocarla in caso di nuove violazioni.