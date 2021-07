Incidente con feriti in via Rigola a Biella

Sembrerebbe, dalle prime frammentarie informazioni, che le persone coinvolte nell'incidente avvenuto poco dopo le 18 in via Rigola intersezione con via Salvo d'Acquisto, siano ferite e condotte in ospedale dai sanitari del 118. I rilievi sono condotti a cura della Polizia Locale che stabilirà esatta dinamica e responsabilità del sinistro. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni fisiche dei feriti.

Seguiranno eventuali aggiornamenti