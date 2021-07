Andorno: Travolto dal trattore mentre taglia l'erba. Accertamenti a carico dello Spresal

Aggiornamento del 2 luglio:

Si sta occupando lo Spresal dell'incidente di ieri, a San Giuseppe di Casto, che ha classificato il sinistro quale "infortunio sul lavoro" in quanto l'uomo, un 59enne residente ad Andorno, risulta essere coadiuvante di un'azienda agricola incaricata del taglio prato.

1 luglio :

Vigili del Fuoco e 118 sono accorsi dopo la chiamata arrivata da Andorno nei pressi del Cimitero di San Giuseppe di Casto, intorno alle 20 di oggi 1 luglio, dove un uomo, ribaltatosi col trattore, è rimasto travolto dal mezzo. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente si aspettassero e, cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti sulle condizioni fisiche. Dalle prime testimonianze parrebbe che da codice rosso, in seguito agli accertamenti dei medici sul posto, sia stato declassato a codice giallo. Sul posto i Carabinieri di Andorno per rilevare le dinamiche dell'accaduto.

Seguiranno eventuali aggiornamenti