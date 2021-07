Turismo di prossimità con visita al Museo delle Migrazioni di Pettinengo

Il Biellese come meta di turismo di prossimità offre numerose strutture ricettive e le cellule ecomuseali aderenti alla Rete Museale Biellese. Presente nella rotta europea dei motociclisti, il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo è una delle tappe possibili in tempi in cui sempre più viaggiatori tendono a scegliere quel turismo di prossimità, alla scoperta di paesi e luoghi vicino casa, alla ricerca di piccole preziose realtà ancora inesplorate senza allontanarsi troppo dalla propria residenza.

In questo contesto sociale e culturale, accelerato dal succedersi di restrizioni e divieti sanitari, domenica 27 giugno 2021, i motociclisti “Protectors LE MC Italy”, gruppo interforze operante nel Biellese, ha fatto sosta a Pettinengo per pranzare presso la storica Osteria del Centenario, prima di ricevere la benedizione di don Ferdinando Gallu presso la chiesa cantonale di Gurgo, edificio sacro intitolato ai santi Grato d’Aosta ed Eusebio da Cagliari, ridonato alla collettività grazie alla benemerita azione di recupero e restauro della Comunità sarda di Biella e degli abitanti di Pettinengo. Dopo aver parcheggiato i loro centauri all’esterno della chiesa, i bikers si sono diretti al vicino Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, accolti da Marta Campana, guida formata e messa a disposizione dalla Rete Museale Biellese.

Durante la visita, a ricordo del loro passaggio, il Presidente “Orso” del Chapter URSIS B. dei Protectors LE MC Italy (Commissario dott. Vincenzo Salvatore Vaccaro della Polizia di Stato, presso la Questura Biella), ha consegnato due targhe: una nelle mani del dott. Battista Saiu, Presidente del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, per essere conservata tra i benemeriti attestati del Museo; un’altra, come dimostrazione di stima e di rispetto al Vice Comandante del Reparto (Commissario dott. Antonio PISA della Polizia Penitenziaria - Biella). Come da indicazioni governative, vacanza breve in una inattesa calda domenica di fine luglio, in luoghi di montagna poco affollati, ad ammirare quel paesaggio che, a buon titolo, qualifica Pettinengo come “balcone del Biellese”.