A Viverone niente Movida per un mese

L'aggressione di mercoledì 23 giugno al titolare di un locale della Movida Viveronese, vistosi accerchiato da una trentina di ragazzi ubriachi “armati” di bottiglie, è stato probabilmente l'episodio che ha convinto il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, a tornare sulla linea dura, già adottata lo scorso anno.

Quindi niente più movida per un mese. Questo dice l'ordinanza, emanata dal primo cittadino lunedì 28 giugno, e in vigore fino al 31 luglio, a seguito dell'incontro del 25 giugno tra lo stesso sindaco ed i titolari dei locali, che hanno convenuto di sospendere le serate di discoteca, in modo da limitare l'affluenza dei frequentatori della movida ed i conseguenti rischi di risse e danneggiamenti.

Nello specifico Renzo Carisio ha vietato serate di musica e ballo a bar e ristornati del Lungo Lago, che possono utilizzare solo musica di sottofondo. Questi locali, a partire dalle 23, devono servire cibo e bevande esclusivamente al tavolo e non d’asporto, e, da mezzanotte, devono ridurre drasticamente il volume della musica per garantire la tranquillità ed il riposo dei cittadini, e dei turisti in questo periodo presenti sul lago. Infine. divieto di servire superalcolici dopo mezzanotte e mezza.

«Il problema è il mercoledì notte. – motiva la sua decisione il sindaco - Non me la sono sentita di correre il rischio che succedano disastri come lo scorso anno».