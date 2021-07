Ordine Avvocati Biella, raccolti oltre 3500 euro nel ricordo di Elena Giacchero: “Donati ad associazioni locali”

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella, in occasione della prematura e dolorosa scomparsa della giornalista Elena Giacchero ha raccolto, in una gara di solidarietà tra avvocati, personale dipendente del Tribunale, giornalisti e tanti amici, la somma considerevole di 3.675 euro.

“Grazie al gesto, altrettanto solidale, dell’Impresa Funebre che non ha poi voluto nulla per il servizio e la sistemazione delle tombe di Elena e della madre, che ora hanno ottenuto una dignitosa sepoltura al cimitero di Biella, - spiega il Consiglio in una nota stampa - l’intera somma raccolta è stata donata, in sua memoria, alle Associazioni con le quali collaborava in questo modo: 1.000 euro al Fondo Edo Tempia; 1.000 euro al Banco Alimentare; 1.000 euro alla Croce Rossa Italiana; 675 euro a Miciolandia. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto partecipare all’iniziativa, dimostrando e ricambiando, anche in concreto, l’affetto e la stima ricevuti da Elena”.