Oltre 100 studenti si avvicinano alla montagna con escursioni e insegnamenti sul campo

Escursioni e insegnamenti in montagna per gli studenti biellesi

Nuovi legami per le attività dell’estate 2021 di Edufalab (Impresa sociale con i bambini).I Laboratori per i fabbisogni educativi hanno nell’Istituto Comprensivo Biella 3 della dirigente Emanuela Verzella il soggetto responsabile dopo che si è aggiudicato il bando di concorso promosso dall’organizzazione no-profit «Con i bambini impresa sociale srl».

Il progetto si propone di ascoltare gli adolescenti, ridurre le differenze e dare opportunità. Quindi scuola da una parte, Verzella individua nella collega Maria Tozzi il responsabile delle iniziative, e dall’altra il Club Alpino Italiano, uno dei partner, che sceglie come coordinamento Daniela Azario. Nasce così il coinvolgimento di studenti delle terze Medie fino a quelli delle Superiori in attività di avvicinamento alla montagna. Sono state programmate dieci uscite giornaliere in questa estate 2021 in montagna. Saranno proposti, da martedì 29 giugno la prima attività e il 29 luglio l’ultima, ai partecipanti diversi momenti formativi e culturali per imparare ad andare in montagna in sicurezza, incrementando la conoscenza dei sentieri del Biellese, approfondire le storie legate alle vie di transito, di lavoro e di incontro delle popolazioni delle cosiddette terre alte. Hanno aderito oltre 104 alunni, un successo dopo lo stop per pandemia e nonostante tutto si svolgerà secondo le regole di sicurezza previste, che divisi seconda età e interessi saranno impegnati sui più fronti per allargare l’abbraccio ai monti dei giovani studenti.

Gli allievi dell’Iti «Quintino Sella» si occuperanno nelle loro escursioni della segnaletica e del ripristino dei sentieri accuratamente scelti per questo tipo di lavoro. Chi invece ha aderito al progetto ma frequenta Il Liceo Scientifico «Avogadro» sempre di Biella, frequenteranno i locali rifugi alpini analizzando le problematiche legate a questo tipo di attività e infine gli studenti delle Medie presteranno particolare attenzione nelle proprie escursioni la pulizia dell’ambiente circostante raccogliendo con strumenti dedicati volti a differenziare i rifiuti abbandonati, grazie collaborazione al progetto di Andrea Campagnolo, da sempre vicina in queste occasioni di attenzione alla natura. Tanti i bisogni della montagna, tante le professioni che si possono intravvedere nell’impostazione data a queste attività anche per via della qualità degli accompagnatori.

Oltre ai docenti seguiranno i giovani escursionisti geologi, botanici, guide alpine, cartografi e operatori del mondo sportivo, tutti impegnati con la leggerezza dovuta agli insegnamenti impartiti d’estate a illustrare le opportunità delle professioni alpine. E ai volontari Cai, indispensabili per la scrittura e per l’esecuzione delle giornate all’aperto, l’incarico di raccontare le mille e mille storie della montagna.