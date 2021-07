Bioglio, via libera dal consiglio per la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Nella seduta di martedì 29 giugno, il consiglio comunale di Bioglio, come gli altri comuni italiani, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

“Non si è trattato di un atto formale o semplicemente istituzionale in ossequio ad un universalismo amministrativo che ha accomunato i comuni italiani – spiega il sindaco Stefano Ceffa - In un momento difficile proviamo a riconoscerci nei simboli della Patria, in un tempo in cui molti si sono sacrificati e a molti è stato chiesto sacrificio indichiamo questo simbolo come qualcosa a cui aggrapparsi. In un tempo in cui l'arbitrio ha preso il posto della libertà, guardiamo all'obbedienza di chi ha accettato il sacrificio più alto. In un tempo in cui abbiamo scatenato guerre di ogni sorta, materiali e ideologiche, ricordiamo che il prezzo di ogni guerra è sempre lo stesso. 1921-2021. Ricordiamo”.