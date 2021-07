Tollegno: 2 petizioni promosse dalla minoranza, polso del volere dei cittadini per il paese

La Minoranza del Comune di Tollegno si è resa promotrice di 2 petizioni, che hanno trovato un elevato riscontro sulla cittadinanza, visto l’alto numero di Tollegnesi che le hanno sottoscritte.

Da tali iniziative sono scaturiti due consigli comunali, con i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Riguardo la Petizione 1 - La richiesta della sostituzione completa dei giochi di tutti i parchi gioco del paese e di quello contenuto nella scuola materna pubblica; di quest’ultima i consiglieri di minoranza muoveranno un’interrogazione ad hoc visto il non utilizzo della stessa per il prossimo anno scolastico, preferendo utilizzare una struttura privata con aggravio di costi pubblici.

Riguardo la Petizione 2 - Il ripristino della fruibilità, dell’area verde denominata Progetto Ripa, in cui il Comune di Tollegno è vincolato contrattualmente con la filatura di Tollegno fino al 2029 a manutenere il bene per l’utilizzo pubblico. Attualmente tale vincolo contrattuale non è mai stato onorato.

"Le risorse per effettuare gli interventi sopracitati, in modo risolutivo sono state utilizzate per il rifacimento facciata Comunale e durante le due sedute è stato ribadito dalla Maggioranza che l’intervento manutentivo allo stabile comunale era prioritario mentre nostro avviso è andata a discapito delle necessità espresse dai tollegnesi".

"Le petizioni firmate dai cittadini, che con grande soddisfazione hanno raggiunto un numero utile da far scaturire due consigli comunali grazie all'impegno della Minoranza, hanno fatto prendere in considerazione alla Maggioranza le richieste della popolazione. A tal proposito la Maggioranza ha asserito che cercherà gradualmente di intervenire sui parchi giochi per sostituire le attrezzature ormai obsolete".