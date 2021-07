Golf, domenica a Cavaglià il 30° ACI Golf

Domenica 4 luglio, presso il Golf Club di Cavaglià (Via Santhià 75), è in programma la gara di selezione del 30° ACIgolf, valevole per il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Biella.

Per ricevere informazioni sulla gara, aperta esclusivamente ai soci Aci (minorenni compresi), è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club Biella telefonando al numero 015/351047.

Per iscrizioni scrivere a segreteria@golfclubcavaglia.it . Ulteriori informazioni e dettagli su www.aci.it - sezione ‘ACI per lo sport’.

Anche quest’anno ha preso il via la 30a edizione di ACIgolf, il campionato italiano di golf dei Soci dell’Automobile Club d’Italia. i soci Aci appassionati di questo sport avranno l’opportunità di cimentarsi su numerosi campi italiani per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla finale a loro riservata che quest’anno si svolgerà nel Salento presso l’ACAYA GOLF RESORT & SPA, tra i più suggestivi golf presenti in Italia, immerso in un verdeggiante paesaggio impreziosito da ulivi delle campagne circostanti. La finale si disputerà dal 19 al 25 settembre 2021.

“ACIgolf è un’iniziativa dell’Automobile Club d’Italia che riscuote un successo sempre più grande, forte del coinvolgimento territoriale degli Automobile Club provinciali e del supporto di tante aziende che hanno aderito al progetto – dichiara Andrea Gibello, presidente dell’Automobile Club Biella -. Viste le attuali disposizioni, il comitato organizzatore predisporrà quanto necessario affinché l’evento si tenga nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e dei protocolli sportivo-sanitari richiesti”.

Il torneo ACIgolf riunisce gli automobilisti che si identificano nei valori etici e sportivi di una disciplina incardinata sul movimento all’aria aperta, a stretto contatto con la natura. In 30 anni più di 86mila soci Aci si sono emozionati sfidandosi a colpi di legni, ferri e putter, guardando sempre più al divertimento che al punteggio. I

l legame tra l’auto e il golf non è poi così sottile se il primo colpo di quasi ogni buca si chiama drive. Chi ancora non possiede una tessera associativa dell’Aci può sottoscriverla a condizioni particolarmente vantaggiose il giorno della gara a Cavaglià, accedendo subito alle facilitazioni di questo affascinante circuito. Le gare di selezione proseguiranno fino al 29 agosto, con l’ultima sfida al Golf Club Amata di Treviso.