Candelo, Belossi e Ceria su assestamento e variazione bilancio: “Amministrazione si muove lentamente”

“Nel consiglio comunale di giovedì 24 giugno, si sono discussi l'assestamento e la variazione di bilancio. Abbiamo fatto rilevare come i costi per la gestione dell'asilo nido, che si attestano a più di 140.000 euro/anno (che dal 2015 si trova a Gaglianico dopo che quello comunale presente a Candelo è stato chiuso) non siano diminuiti, ma anzi siano cresciuti nel tempo. E a tal proposito abbiamo chiesto al Sindaco - che in campagna elettorale aveva promesso di rivedere la gestione pensando anche ad un possibile ritorno del servizio a Candelo - che tipo di valutazioni sono state fatte. La risposta, data dall'assessore Di Lanzo, è stata piuttosto insoddisfacente: anche per l'anno 2022 - ga detto chiaramente - sarà rinnovata la gestione in convenzione con Gaglianico. Quindi nulla cambierà nel breve periodo”. A ribadirlo, in una nota stampa ai giornali, i consiglieri di minoranza Renzo Belossi e Fabrizio Ceria.

“Sempre riguardo l'assestamento, abbiamo chiesto al Sindaco e all'assessore alla finanze, di rendicontare in modo chiaro come è stato utilizzato, in dettaglio, il cosiddetto "fondone" ovvero il contributo straordinario concesso dallo Stato per garantire i bilanci comunali in tempo di emergenza COVD, visto che il Comune di Candelo ha ricevuto più di 300.000 euro ed è quindi giusto che i candelesi sappiano come e dove sono state impiegate le risorse – spiegano gli esponenti di Candelo Città Possibile - Riguardo invece il piano finanziario di SEAB e la tariffa rifiuti (TARI), che anche quest'anno vedrà purtroppo un aumento, abbiamo richiesto un intervento diretto all'amministrazione comunale con risorse proprie ed una revisione dei coefficienti che determinano i costi, affinché i questi possano essere calmierati visto, come ha confermato l'assessore all'ambiente, che le amministrazioni comunali possono discrezionalmente prevedere interventi di riduzione specifici, cosa che invece l'anno passato avevano dichiarato non possibile”.

"Infine è stata, finalmente, discussa la nostra interpellanza sulla richiesta dei tempi di spostamento degli uffici di polizia municipale, che continuano a trovarsi "nascosti" all'interno del Ricetto in una situazione che non ha senso, considerati il servizio così importante, che deve essere visibile e facilmente accessibile ed subito operativo – rilevano – Belossi e Ceria - La risposta dell'assessore alla viabilità è stata che lo spostamento avverrà entro fine mandato; la risposta, francamente, ci ha lasciato basiti, confermando come questa amministrazione si muova lentamente e sempre e solo su sollecitazione. Bisogna dire che non ci aspettavamo, sinceramente, un risposta così evasiva. Proprio per cercare di dare una mossa a questa giunta, abbiamo suggerito di creare almeno un ufficio/front office e visibile e accessibile del corpo dei vigili, ma sembra che nemmeno questa idea sarà prese in considerazione”.