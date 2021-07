Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in luglio

Fu chiamato così in onore di Giulio Cesare, nato il 13 di questo mese. Luglio è l'unico mese ad avere due "giorni immaginari" utilizzati nella letteratura fantascientifica e nel sottogenere della canzone denominata "demenziale": il 32 luglio è il giorno in cui gli abitanti di una società totalmente asservita ad un immaginario potere temporale vivevano in permanenza nel romanzo breve di Frederik Pohl "Il tunnel sotto il mondo" (1955), trasposto in film nel 1969 da Luigi Cozzi, mentre "38 luglio" è il titolo del primo singolo del 1973 del gruppo degli Squallor.

Proverbi:

Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce nella bica.

Per Santa Maddalena (22 luglio) si taglia l’avena.

Per Santa Maddalena (22 luglio) se il grappolo è serrato, il vino è assicurato.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile.

DENARO E LAVORO. Non siete esattamente pignoli ma volete che le finalità di un progetto siano rispettate. Non esagerate con lo stress e l’impegno, cercate di non caricarvi di troppe faccende, molti affari trascinano con loro molti dispiaceri, o almeno pensieri. Non vi mischiate che in quelli che sono d’indispensabile vostro dovere e riflettete con calma, soltanto così farete spesso “centro”.

AMORE E ARMONIA. Rincorse, fughe, inseguimenti: periodo movimentato nell’amore. Dovete combattere con la vostra tendenza e essere liberi, che vi porta a un gioco assai divertente e piacevole ma scevro da impegni duratori.

BENESSERE E SALUTE. Malesseri forse immotivati, ma non trascurateli. Periodo con possibili imprevisti, malumori e stress. Cambiate immediatamente rotta e dedicate al vostro corpo le cure e le attenzioni dovute!



LEONE

23 luglio - 23 agosto.

DENARO E LAVORO. Dovrete migliorare il vostro comportamento e calmare il carattere focoso se volete migliorare i rapporti con clienti e collaboratori. Scoprirete di avere una vena creativa impensata, a scapito però della vostra precisione. Questo periodo è “carico” di grandi entusiasmi e qualche delusione, per evitarle mantenete ben sveglio il vostro senso della realtà. Cercate di essere cauti nel tentare la fortuna e ricordatevi che l’inizio di ogni saggezza, consiste nel perdonare agli altri, il fatto di essere diversi da noi.

AMORE E ARMONIA. Ricordate che una delusione può aprire la via ad alternative…migliori. Non chiudetevi e aprite il cuore alle nuove occasioni che verranno.

BENESSERE E SALUTE. Il ciel vi ha dato un periodo…beato! Finalmente potrete godervi la vita concedendovi piccoli e grandi eccessi di varia natura: sport, svaghi stravaganti, dolci da capogiro ma, non tirate troppo la corda, per quanto robusta potrebbe, alla lunga, anche…rompersi!

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Divergenze con i colleghi o con i superiori, ma un evento inaspettato le risolve. Per il prossimo futuro cercate di ricorrere alle belle maniere e mostrate tanta disponibilità, in questa maniera riuscirete a ottenere maggiori risultati ed a organizzarvi come piace a voi. Non rimandate a domani nessuna occasione, è un buon momento per migliorare la situazione generale.

AMORE E ARMONIA. Eventi e persone, non esattamente armoniche, vi condurranno a dimostrare l’autenticità dei vostri sentimenti. L’esito dipenderà da come è strutturato il vostro legame affettivo.

BENESSERE E SALUTE. La vostra presenza in famiglia è utile per aiutare a vedere in modo più realistico una questione che crea tensioni e disaccordi. Uno spostamento potrebbe pesare più del previsto.



TORO

21 aprile – 20 maggio.

DENARO E LAVORO. Colleghi o compagni più espansivi di voi riescono a catturare l’attenzione e il favore dei superiori, peraltro un po’ critici su tutta la linea. Uscirete dall’impasse grazie a un guizzo creativo ma dovete riflettere ed imparare, che per raggiungere l’obiettivo, oltre all’impegno e alla forza di volontà, serve molta passione e maggiore spirito di gruppo.

AMORE E ARMONIA. Il sentimento d’amore arde di indimenticabili complicità, periodo propizio per inaugurare quei rinnovamenti da tempo attesi. Per chi è solo si profilano sensuali innamoramenti e la persona che vi attrae, vi spalanca nuovi orizzonti. Non guardatevi troppo intorno perché qualcuno vi ha già ben localizzati, dovrete solo aprire la porta del vostro… cuore.

BENESSERE E SALUTE. Tornerete presto ad essere volitivi, sicuri e appassionati, state però alla larga dalle proteine animali. Sognare fa bene in quanto amplia il campo del possibile.

VERGINE

24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. La vostra capacità organizzativa è stata ampiamente riconosciuta. Ora, chi collabora con voi avrà modo di capire anche la vostra grande propensione al lavoro di gruppo, cercate di aprirvi maggiormente verso i colleghi anche se a volte preferite stare da soli. Da un po’ di tempo un investimento attira la vostra attenzione, seppur con le dovute cautele del caso, valutatene la realizzazione. Non cedete alla tentazione di giocare per guadagnare soldi facili!

AMORE E ARMONIA. Piccole incertezze e patemi, possono funestare questo momento favorevole, ma basterà essere cauti per schivarli. Incontri meravigliosi per chi è capace di farsi trasportare.

BENESSERE E SALUTE. Dedicate un po’ di spazio alla riflessione per meditare su alcuni progetti futuri e godete di lunghe passeggiate all’aria aperta.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Se non c’è qualche collega a fare da intermediario, finite per non dire proprio nulla. Non abbattetevi è giunto il momento di trovare delle soluzioni per risolvere quei problemi che ultimamente vi assillavano e, prendere delle decisioni coraggiose. Rammentate che il capo ascolta tutte le proposte, poi sceglie quella che apre maggiori prospettive. Possibilità fondata di ricevere qualche bella sorpresa.

AMORE E ARMONIA. Le stelle apportano sensualità e serenità, impegno e coinvolgimento reciproci, tutto va bene. Le unioni solide e le vere amicizie si rinnoveranno grazie a lealtà e stima. Il momento è fertile sotto tutti i punti di vista e favorevole all’amore.

BENESSERE E SALUTE. Vi perdete in fantasticherie, in fondo che male c’è? L’impegno nel lavoro produrrà grandi frutti, ma a prezzo di un notevole carico di stress. Ritagliatevi maggiori spazi di relax e abbondate con pesce e cavoli.

GEMELLI

21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. L’ottimismo dei colleghi non accelera le cose, ma vi mostra il lato positivo dell’attesa, in ogni caso i superiori vi apprezzano persino più di quanto vi meritiate e tutto sembra procedere per il verso giusto. Avete messo ben a frutto la vostra duttilità che vi fa dribblare fra grane e conflitti trovando sempre, o quasi sempre, una via d’uscita in maniera elegante e pratica.

AMORE E ARMONIA. Il cuore va da una parte, mente e abitudini da tutt’altra. Il momento attuale non è propriamente fertile sotto molti punti di vista, inoltre la calma e la disponibilità che vi appartengono rischiano di lasciare il posto a un’incontenibile intolleranza. Ricordatevi che non servono dichiarazioni “ampollose”, a volte basta un cenno, un sorriso e saper capire chi veramente è interessato a voi.

BENESSERE E SALUTE. Una preoccupazione si dimostrerà infondata comunque siete un po’ sotto tono e offuscati dai troppi impegni, dai malumori e dai cali energetici.

BILANCIA

23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Siete letteralmente in ebollizione, nuove idee e iniziative audaci. L’ambizione è fondamentale ma deve essere “controllata” e commisurata alla situazione contingente. Prima di prendere una decisione riflettete attentamente e fatevi un esame di coscienza. Non dimenticatevi troppo sovente della famiglia e dei vostri cari, equilibrate gli affari con gli affetti e non dite sempre di “si” ai vostri colleghi di lavoro.

AMORE E ARMONIA. Il momento è strategico per chiarire alcuni malintesi inoltre, siete oggetto di attenzioni speciali da parte di qualcuno…non ignoratele come al solito.

BENESSERE E SALUTE. Fate molta attività fisica per scaricare gli eccessi energetici e il nervosismo segnalati dalla vostra carta astrale. Vi aiuterà ad essere più in forma ed a mantenere più facilmente la calma, dote preziosa e salutare. Recupererete gradualmente le forze e vi sentirete rinnovati, pronti per seguire e cogliere in pieno le opportunità, che arriveranno presto.

AQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. L’assidua ricerca per realizzare i vostri obiettivi finanziari ed economici, cambia in continuazione a causa di svariate motivazioni, questa continua prova a cui siete sottoposti vi rafforzano e mettono a nudo la vostra vera solidità. Non abbiate paura e continuate così, prima o poi la spunterete. Un investimento rischioso darà ottimi frutti grazie al vostro intuito anche se altri vorrebbero prendersi tutti i meriti.

AMORE E ARMONIA. Per fare conquiste, tendete a mostrarvi un po’ diversi da quello che siete, riflettete se davvero vi conviene continuare su questa strada, tenendo in considerazione che alla resa dei conti, il vero carattere viene sempre fuori

BENESSERE E SALUTE. Gli amici stimolanti sono il vostro “combustibile” ma la fretta che vi persegue non vi fa godere i momenti più belli. Dovreste consumare alimenti con ferro e vitamine. Chi è in buona salute, è ricco senza saperlo!

CANCRO

22 giugno – 22 luglio.

DENARO E LAVORO. A voi sembra di girare a vuoto, invece state seguendo una traiettoria promettente e, l’ambizione sostenuta dalla vostra determinazione, vi consentirà di centrare l’obiettivo al primo tentativo. Si profilano fortunate novità, puntate in alto, le stelle camminano al vostro fianco e la vostra volontà, aiutata dalla fortuna, si imporrà. Sono in arrivo soldi inaspettati e gratificazioni in finanza o sul lavoro, i risparmi si accumulano, potete permettervi di iniziare a…. sognare! Ricordatevi che a volte, l’esempio risulta più incisivo della parola e, vi fa ottenere l’appoggio di tutti.

AMORE E ARMONIA. Solo le unioni ben collaudate si rinnoveranno nell’erotismo, fortificandosi nell’intesa. Non capirsi sulle piccole cose, complica il rapporto e cela squilibri più importanti.

BENESSERE E SALUTE. Avete la tendenza a vedere il mondo in rosa….Non c’è niente di male ma sono sconsigliate le nuove iniziative, piuttosto terminate ciò che avete in sospeso. Incontri interessanti e stimolo a viaggiare, il movimento vi aiuterà a sciogliervi e a cogliere qualche occasione vantaggiosa.

SCORPIONE

23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Siete il motore di molte nuove iniziative, con una frenetica voglia di fare e questo significa assumerne la responsabilità. Anche quando l’entusiasmo iniziale si dilegua vi resta la voglia di riuscire e, di solito, ce la fate. Vi affidano spesso il lavoro migliore o più impegnativo, perché siete in grado di farlo senza giocare a “scaricabarile” e non trovate scuse futili, al contrario di altri colleghi.

AMORE E ARMONIA. Per le unioni amorose si profilano sensuali momenti di trasgressione e di piacere. Col trascorrere dei giorni, potrebbero affacciarsi vivaci chiarimenti, cercate di essere pronti.

BENESSERE E SALUTE. Fare un passo indietro significa farne due in avanti. Questo vostro modo di pensare ed agire è presagio di un sovraccarico d’impegni e responsabilità. Dovete trovare la maniera di ripristinare l’equilibrio, le energie e l’affabilità. Regalatevi alcune sedute di massaggi, fate qualche bella passeggiata e riflettete sulla vostra salute, in quanto essa… è il primo dovere della vita!

PESCI

20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Troppe cose da risolvere, anche se positive. Per fortuna avete colleghi molto solidali. Una proposta di lavoro, inerente un nuovo progetto o un’attività in proprio, sembra fondata su basi serie e durature, ma prima di prendere una decisione, è meglio cercare di vagliare e soppesare “pro” e contro”. La fretta non è mai una buona consigliera, pazientate onde evitare spiacevoli sorprese.

AMORE E ARMONIA. Ricordatevi che l'amore non si addice ai pigri, per esistere nella sua pienezza, alle volte richiede gesti precisi e forti. La serenità in famiglia si riflette in positivo sulla coppia.

BENESSERE E SALUTE. Una buona risata ed una lunga dormita, oltre ad aiutarvi, sono la miglior cura nel libro del dottore. Consumate proteine e alimenti energetici e ritrovate l’equilibrio psico-fisico ottimale.

