The One Man Musical, a Salussola lo showman Michele Tomatis

The One Man Musical è lo spettacolo dello showman Michele Tomatis, che inaugura la stagione degli eventi 2021 della Associazione Italiana Donatori Organi di Biella, in programma sabato 3 luglio, alle 21 in Piazza 9 marzo 1945 a Salussola.

“Finalmente si riparte e noi ripartiamo alla grande con il primo evento. – scrive AIDO Biella sulla sua pagina Facebook – Lo spettacolo di Michele Tomatis sono 90 minuti di puro divertimento adatto a grandi e piccini. Una serata all'insegna della vita ed uno show da non perdere”.

Dagli esordi del 1997 ad oggi, Michele Tomatis ha saputo mescolare una molteplicità di arti, ed ama definire ogni sua esibizione come “un varietà musicale degli anni 2000”.

The One Man Musical è infatti un mix di musica live, ballo, videoproiezioni, cambi veloci di costume, e coinvolgimento con cui conquista ogni genere di pubblico. Uno show unico nel suo genere, a cui partecipano i cloni dell'artista proiettati sul megaschermo di scenografia, ed il camerino dove avvengono i veloci cambi d’abito.

In sottofondo brani che spaziano dai grandi successi degli anni ’50 alle hit del momento. Dalle atmosfere rock’n’roll del drive in alla disco music, dai successi italiani da cantare alle coinvolgenti canzoni Made In Usa da ballare, dal Messico al Brasile, da Renato Carosone a James Brown, da Frank Sinatra a David Guetta.

L'ingresso allo show è solo su prenotazione telefonando al 3246072652