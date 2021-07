Oropa: Concerti e visite guidate in attesa della V Centenaria Incoronazione

Venerdì 25 giugno il concerto di flauti in pietra del Maestro Rossano Munaretto ha dato il via al programma di appuntamenti concertistici che animeranno l’estate dell’Incoronazione. Il prossimo fine settimana inaugura il ciclo di dieci concerti organizzati dal direttore artistico Giulio Monaco in collaborazione con i conservatori del Piemonte e della Valle d’Aosta e la rassegna corale organizzata in collaborazione con l’Associazione dei Cori Piemontesi.

La partecipazione ai concerti è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili secondo le disposizioni sanitarie vigenti. E’ possibile seguire il concerto in streaming sui canali del Santuario.

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021

Basilica Antica, ore 19,15

Rassegna Giovani Talenti. Canaja Brass Quintet “Un concerto… tutto d’un fiato!”

E’ un quintetto di ottoni del Conservatorio Guido Cantelli di Novara a inaugurare il ciclo di dieci concerti a Oropa in collaborazione con gli Istituti Superiori di Studi Musicali del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Sarà la Basilica Antica a ospitare, venerdì 2 luglio dalle 19.15, il concerto dei Canaja Brass Quintet che apre la stagione musicale dedicata ai giovani musicisti e che si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti musicali coi quali il Santuario di Oropa si prepara alla V Centenaria Incoronazione.

Il concerto d’apertura è un viaggio attraverso i secoli e i generi musicali: dal canto ambrosiano del V Secolo armonizzato da Scarlatti, passando per le versioni del tango e della polka di Short per approdare al blues di Mayer e a una suite del trombonista e compositore francese Lafosse.

Canaja Brass Quintet

Erika Patrucco, tromba; Michele Tarabbia, tromba; Federico Armari, corno; Nicolò Bombelli, trombone;

Marina Boselli, euphonium

I Canaja Brass Quintet si sono incontrati durante le ore del corso Assieme Fiati del maestro Giuseppe Gregori al quale devono la trasformazione che ha portato un gruppo di amici a decidere di fare musica insieme. Seguito poi dalla docente di Musica di Camera Monica Cattarossi, il quintetto si è esibito al Palazzo Reale di Torino per la Maratona Musicale Mozartiana, a al reparto di pediatria dell’ospedale di Novara, al Festival musicale di Piedicavallo, al Conservatorio Cantelli per la stagione dei “Concerti del Sabato” tra 2020 e 2021, al Museo Borgogna di Vercelli per la stagione concertistica 2019 e ad Arona al Centro Congressi per il FAI, in collaborazione con l’istituto G.Cantelli.

SABATO 3 LUGLIO 2021

Basilica Antica, ore 19,15

Rassegna Giovani Talenti. “Due maestri e un flauto”

E’ dedicato a due grandi maestri della musica il concerto che sabato 3 luglio si terrà dalle 19.15 nella Basilica Antica del Santuario di Oropa. Il concerto rientra nella Rassegna musicale che ospita laureati e laureandi degli Istituti Superiori di Studi Musicali piemontesi e valdostani. E’ uno degli eventi che accompagna l’attesa della V Centenaria Incoronazione di domenica 29 agosto.

Una ensemble femminile del Conservatorio Giorgio Federico Ghedini di Cuneo presenterà due brani per flauto e archi che rientrano nella notevole produzione per fiati e archi di Johan Sebastian Bach e di Wolfgang Amadeus Mozart.

Interpreti: Rebecca Vescovi, flauto; Valeria Spanò, violino; Rossana Prandi, viola; Elisa Dutto, violoncello

SABATO 3 LUGLIO 2021

Basilica Antica, ore 21.00

Notti di Oropa: Rassegna Corale in collaborazione con Associazione Cori Piemontesi.

Cantores Mundi e Triaca Musicale , VocInsieme, En Clara Vox

Voci che si uniscono in un canto di preghiera sotto le volte della Basilica Antica del Santuario di Oropa. E’ la prima delle Notti di Oropa, appuntamenti con la musica corale, che si svolge sabato 3 luglio a partire dalle ore 21 e che rientra nella stagione concertistica per la V Centenaria Incoronazione del 29 agosto.

Tre i cori che si potranno ascoltare in presenza e in streaming. I Cantores Mundi e Triaca Musicale, diretti da Mara Colombo, VocInsieme, diretto da Alessandro Oliaro e En Clara Vox col direttore Davide Galleano.

Cantores Mundi

Creati dalla volontà del maestro Mino Bordignon i Cantores Mundi sono attivi da 60 anni nel panorama corale italiano, essendosi formati a Borgosesia tra il 1960 e il 1963. Prima come formazione di sole voci virili e poi dal 1981 a voci miste, hanno raccolto successi in Italia e all’estero e hanno al loro attivo decine di produzioni musicali polifoniche e corali-sinfoniche, nelle più prestigiose sale da concerto. Dal 2013 sotto la direzione di Mara Colombo il coro ha assunto una connotazione nuova e multiforme che prevede la possibilità di più formazioni, con lo scopo di affrontare repertori e progetti musicali diversi, alla ricerca e nel rispetto delle prassi esecutive storicamente informate. Triaca Musicale è un’associazione che dal 1995 si occupa di Musica Antica e ha sede al Sacro Monte di Varallo. Organizza dal 2008 il Festival Internazionale di Musica Antica “Gaudete!”.

VocInsieme

Il gruppo corale VocInsieme si esibisce con la tecnica del canto a cappella; il repertorio tocca brani popolari della tradizione italiana e non, armonizzate per voci maschili. E’ stato fondato a Graglia nel 2005 dalla comune passione per la musica corale di un gruppo di amici e colleghi. Sono diretti da Alessandro Oliaro che è stato maestro del coro Monte Mucrone fino al 2013. Dall’iniziale repertorio di canti popolari di montagna, oggi il gruppo propone anche brani rinascimentali.

Corale En Clara Vox

La Corale En Clara Vox nasce nell’autunno del 2004 su iniziativa di un gruppo di giovani canavesani appassionati di musica e di tradizioni. Fin dalla fondazione si afferma l’intento di riproporre, in attività concertistiche, quell’enorme patrimonio di canti sacri che accompagnavano le celebrazioni liturgiche nel periodo tra Ottocento e prima metà del Novecento: un’epoca relativamente vicina a noi dal punto di vista cronologico, ma quasi completamente dimenticata. La scelta del repertorio si concentra su autori “minori”, prediligendo figure locali – piemontesi o addirittura canavesane – la cui produzione risulti attestata sul nostro territorio. È dato pure spazio a esempi di canto liturgico tradizionale e popolare tipico delle cantorie storiche locali. Dal 2017 è diretta da Davide Galleano.

VISITE GUIDATE

Sabato 3 luglio, ore 15

Visite guidate al Sacro Monte di Oropa, Patrimonio UNESCO

Ritrovo ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche

La guida condurrà i visitatori alla scoperta del Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO insieme ai nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

L’intervento di diverse comunità del Biellese fu determinante per la costruzione, fra il 1600 e il 1700, delle 12 cappelle dedicate alla vita della Madonna e popolate di statue in terracotta policroma a grandezza naturale. La composizione, condotta secondo gli schemi del teatro popolare, segue i modelli delle sacre rappresentazioni di tradizione medioevale. I fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco Auregio, i Galliari, furono tra i grandi artisti che lavorarono al Sacro Monte: il grande teatro naturale dove si sviluppa questo percorso di fede tra architettura, pittura e scultura.

Attività gratuita sostenuta dal progetto di animazione naturalistica e culturale promosso ed organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV, con la collaborazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, Fondazione Funivie e il sostegno della Città di Biella – Assessorato alla Cultura.

Domenica 4 luglio, ore 11 e ore 15

Visite guidate al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia

Ritrovo ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche.

Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra. La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620.

Quota di partecipazione: 5 euro