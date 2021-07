GreenOil, a Mottalciata impianto di biodiesel pronto a partire

Impianto di produzione biodiesel quasi pronto a Mottalciata.

Ottenuta l'autorizzazione ambientale della Provincia di Biella lo scorso 14 maggio, in questo mese e mezzo la società costruttrice GreenOil di Milano sta effettuando le operazioni di collaudo di questo impianto dove si produrranno 1750 tonnellate all'anno di biodiesel, derivato da rifiuti quali oli esausti e grasso animale, provenienti da Piemonte e Lombardia .

All'inizio effettivo dell'attività mancano soltanto l'autorizzazione ministeriale finale e quella per l'industria insalubre, di competenza comunale. “E' il sindaco che deve emettere questa autorizzazione. – spiega il primo cittadino di Mottalciata Roberto Vanzi - Il mio compito è quello di verificare se l'impianto rispetta igiene e salute pubbliche. Mi recherò personalmente a verificare questo e, nel caso sia tutto a posto, considerate il nulla osta ambientale provinciale, concederò l'autorizzazione”.

Sta quindi per concludersi una vicenda iniziata cinque anni fa con l'annuncio del progetto, durante i quali contro lo stesso è sorto il Comitato La Salute Innanzitutto, ed anche il Comune di Mottalciata, inizialmente, aveva espresso parere negativo. “Noi siamo stati allineati con La Salute Innanzitutto - ricorda il sindaco Vanzi – fino a che GreenOil prevedeva nel progetto di bruciare il biodiesel per produrre elettricità, con motori diesel accoppiati a degli alternatori, il che voleva dire buttare nell'aria 24 ore su 24 i fumi nocivi del gas di scarico del diesel.

“Quando la stessa società ha desistito, - conclude Vanzi - anche a seguito degli incontri organizzati da noi con gli esperti del Politecnico di Torino, allora il nostro parere è diventato favorevole. In quanto io non ho titolo per impedire la produzione del biodiesel se questo non inquina l'aria”