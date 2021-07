Senza biglietto sul treno, volano calci con testata al volto di agente di Polizia: arrestato

A Novara il personale della Polfer ha tratto in arresto un 23enne guineano, residente nel Biellese, per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a Pubblico Ufficiale. A seguito di segnalazione del capotreno di un treno regionale sulla tratta Novara — Biella per la presenza a bordo di persona priva di titolo di viaggio, i poliziotti sono intervenuti all'atto della partenza del convoglio in stazione.

Individuato l'uomo, che persisteva nel suo atteggiamento minaccioso e non collaborativo, è stato prontamente fermato e secondo le testimonianze, nel tentativo di riportarlo alla calma, avrebbe iniziato ad inveire contro gli operatori e a sferrare calci e spintoni per divincolarsi, procurando escoriazioni e lesioni ad un agente colpito al volto con una testata.

Bloccato e accompagnato negli uffici di Polizia, è stato identificato, sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Per l'occorso il treno ha maturato 35 minuti di ritardo; pertanto, l'uomo è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio.