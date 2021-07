Biella, perde controllo del mezzo e finisce contro auto in sosta: grosso spavento per anziana

Grosso spavento per un'anziana al volante, rimasta coinvolta in un sinistro stradale nella mattinata di oggi, 1° luglio, a Biella. È in fase di accertamento la dinamica ma dalle prime ricostruzioni sembra che la pensionata abbia perso il controllo del mezzo finendo contro un'auto in sosta per cause da stabilire. Fortunatamente non è rimasta ferita nello scontro. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso.