Aveva droga nell'auto, arrestato 50enne dalla Polizia

La sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Biella, diretta dal Commissario Capo Filippo Cocca, ha tratto in arresto, nel pomeriggio di sabato 26 giugno, un cittadino marocchino di 50 anni, per il reato di detenzione al fine di farne commercio di sostanza stupefacente e per il reato di tentata cessione di stupefacente.

L'uomo, già noto agli operatori della Polizia di Stato in quanto gravato da numerosi precedenti penali, è stato visto a bordo del proprio veicolo parcheggiato nei pressi di un condominio nel comune di Lessona mentre veniva avvicinato da un cittadino italiano. I poliziotti, insospettiti dalla circostanza, notavano che il pregiudicato, intento a cedere lo stupefacente all'acquirente, provava a disfarsi della droga e quindi procedevano a controllare il soggetto ed il veicolo.

La perquisizione dell'autovettura ha consentito di rinvenire, occultati dentro un vano creato nel sedile lato guida del conducente, tredici confezioni in cellophane contenenti cocaina per un peso di circa dieci grammi; nove confezioni contenenti eroina per un peso di dieci grammi; tre confezioni in cellophane contenenti oltre venti grammi di hashish. Il pregiudicato, che di fatto aveva organizzato un sistema di vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, nascondeva sapientemente il proprio "market "illegale all'interno della vettura con la quale raggiungeva i "clienti".

Attesi tali rinvenimenti il personale operante traeva in arresto l'uomo, che messo adisposizione dell'autorità giudiziaria competente, veniva sottoposto, nella mattinata di lunedì 28giugno, a rito per direttissima al cui esito era disposto che lo stesso fosse collocato in regime di arresti domiciliari presso la propria residenza.