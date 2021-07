Vigliano, Vazzoler: "Dalla CGIL un comunicato con molta enfasi che merita di alcune precisazioni"

La Federazione Provinciale di Biella della C.G.I.L. ha divulgato con grande enfasi la recente sentenza del Tribunale civile di Biella con la quale il Comune di Vigliano è stato condannato per aver svolto attività antisindacale; secondo l’organizzazione sindacale si tratterebbe di una grande vittoria dei lavoratori che avrebbe impedito all’Amministrazione di sottrarre denaro ai propri dipendenti.

In realtà il Giudice si è limitato a censurare il comportamento del Comune per non aver concluso con la C.G.I.L. le trattative per la ripartizione del fondo variabile, cioè di una voce minimale della retribuzione che, anno per anno, l’amministrazione può destinare ai propri dipendenti.

A dire il vero, il Giudice ha individuato un errore nella procedura, ma ha al contempo riconosciuto “la complessità della normativa applicabile e l’assenza di uno specifico intento lesivo da parte del Comune di Vigliano Biellese”.

La questione è sorta in quanto per l’anno 2020 la Giunta del Comune di Vigliano ha deciso di destinare un importo di circa diecimila euro complessivi, che negli anni precedenti era stato invece ripartito tra oltre trenta dipendenti, per poter finanziare iniziative nell’ambito delle attività di sostegno per la nota pandemia di COVID 19; tale scelta di natura politica pare invero ampiamente giustificata e condivisibile.

Proprio per l’importanza del ruolo storico del sindacato ci si sarebbe aspettati in un momento di grave crisi del mondo del lavoro, quale quello in cui ci si trovava nel dicembre 2020, che la federazione provinciale di una delle più importanti sigle sindacali italiane avesse una visione più ampia della situazione dei lavoratori e, sia consentito, del proprio ruolo.

Siamo tutti onestamente consapevoli che, in questo particolare momento storico, i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione (di ogni livello) sono certamente tra quelli che hanno maggiori garanzie per la propria retribuzione e ancor più per il la loro occupazione. Ed anche per questo gli organi politici del Comune di Vigliano hanno operato per l’anno 2020 la scelta di destinazione di una somma (tra le altre) di circa diecimila euro per le iniziative a favore della collettività, pur non condivisa dalla federazione provinciale della C.G.I.L.

Preciso infine che come Sindaco e cittadina questo intervento mi è parso doveroso.