Benna tende la mano alle famiglie, ecco il contributo per i centri estivi

A Benna rende arriva il contributo destinato alle famiglie dei ragazzi in età 3/14 anni per la frequenza dei centri estivi al di fuori di quello proposto dalla Parrocchia in collaborazione col Comune.

“Quest'anno, il tradizionale centro estivo organizzato dalla Parrocchia di San Pietro in convenzione col Comune è rivolto alla fascia d'età 3/6 anni e non riesce a soddisfare tutte le richieste pervenute – spiega l'amministrazione comunale – Quindi si è pensato di sostenere le famiglie bennesi che si sono rivolte a centri estivi fuori dall'ambito comunale. Il contributo è destinato ai bambini bennesi che frequentano la scuola dell'Infanzia e Primaria del paese e la Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo. Il contributo non potrà essere richiesto da coloro che già usufruiscono del bonus baby sitter e/o bonus centri estivi dell'Inps. Maggiori info, dettagli e modulistica sul sito del Comune. Le domande di contributo vanno presentate entro il 10 luglio”.

Il Comune ricorda alle famiglie che sul sito, nella sezione servizi scolastici oppure presso gli uffici comunali, sono disponibili le informazioni e la modulistica per l'iscrizione ai servizi scuolabus, mensa, pre - post scuola e laboratori per l'anno scolastico 2021/22. Le iscrizioni ai servizi vanno presentate entro il 10 agosto, tramite mail all'indirizzo benna@ptb.provincia.biella.it oppure in modalità cartacea presso gli sportelli comunali.