Marco Cardano è il nuovo allenatore del Teens Basket Biella in serie C Gold

Il Teens ha scelto così il coach che nell'ultima annata ha guidato la Bon Prix Bfb nel campionato femminile di serie B.

Nato a Torino il 26 giugno del 1983, Cardano ha giocato a Moncalieri fino alla serie C, per poi intraprendere il cammino di istruttore e allenatore in varie società torinesi, tra le quali l'Auxilium, dove è stato responsabile del minibasket per tre stagioni. Dal 2011 al 2015 ha lavorato per Pallacanestro Biella, con mansioni nel minibasket, nei progetti scuola e nel settore giovanile (assistente di Andrea Monciatti in under 15 e 17 eccellenza).

Dal 2015 al 2020 ha lavorato per il Valsesia Basket, società nella quale per due annate è stato assistente allenatore del team di serie B della Gessi.

Il presidente Luciano D'Agostino spiega le motivazioni della scelta di coach Marco Cardano: «È un allenatore giovane, che ha ambizioni di dimostrare quanto vale, preparato e con un'esperienza importante in serie B. Inoltre è un insegnante di educazione fisica e ha idee che si sposano bene con il nostro progetto. Abbiamo deciso di affiancargli in panchina Riccardo Banderè e Alessandro Aglietta, che confermiamo come assistenti, altri due giovani allenatori nei quali crediamo».