Vigliano, c'è tempo per iscriversi ai servizi mensa e pre e post scuola

Il comune di Vigliano Biellese informa che fino al 31 agosto è possibile iscriversi al servizio di mensa scolastica, esclusivamente tramite specifico form iscrizione servizi on line , distinto per ciascun plesso scolastico . Dopo il 31 agosto, l'iscrizione è possibile solo tramite lo sportello buoni pasto gestito dalla Cooperativa Anteo, via Lamarmora 39, contattabile al tel 345.6550360, che sarà aperto nei giorni di lunedì dalle 10 alle 13 e martedì dalle 14.30 alle 17.30. L’iscrizione è obbligatoria e sarà accettata previa verifica del regolare pagamento dei pasti fruiti precedentemente. Gli uffici comunali restano comunque a disposizione per ogni informazione, telefonando al numero 015512041 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì o scrivendo a scuole@vigliano.info

Sempre fino al 31 agosto è possibile iscriversi ai servizi di pre e post scuola, che, in questo delicato periodo di pandemia da Covid-19, sono espressamente riservati a quanti debbano conciliare gli orari lavorativi con la cura familiare. Le iscrizioni sono effettuabili solo tramite specifico form on line, distinto per plesso scolastico. Il termine perentorio di iscrizione è una misura strettamente necessaria per la corretta organizzazione del servizio, la cui pianificazione risulta particolarmente complessa e vincolante, data l'attuale situazione di emergenza sanitaria.