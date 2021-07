ITS TAM, porte aperte alla scoperta dell’Istituto e dei nuovi corsi

Dopo la pausa estiva, torna il consueto appuntamento con gli Open Day dell’ITS TAM. Due date a disposizione, mercoledì 4 e mercoledì 18 settembre, dalle 10 alle 13, per conoscere da vicino la scuola e raccogliere tutte le informazioni sui corsi in partenza.

Durante gli Open Day sarà possibile visitare la scuola, le aule e i laboratori, conoscere docenti e tutor e provare una simulazione del test d’ingresso. Inoltre, dopo il successo dell’Open Day di Primavera dello scorso marzo, saranno riproposti i workshop laboratoriali tenuti dai docenti tecnici del TAM di progettazione tessile e confezione sartoriale: un modo diretto, pratico e divertente per sperimentare sul campo due delle principali materie trattate nei corsi del TAM.

Per tutti i neo diplomati e chiunque in possesso di diploma che desideri intraprendere un corso di formazione specialistico post diploma nell’ambito del tessile, abbigliamento e moda, gli Open Day rappresentano l’occasione per ricevere tutte le informazioni utili e fare una scelta in linea con le proprie ambizioni. Per chi volesse darsi questa opportunità, proprio durante l’open day sarà possibile iscriversi al Test d’ingresso, consistente in una prova scritta e un colloquio orale, che avranno luogo a partire da lunedì 14 ottobre.

La selezione è infatti necessaria per potersi aggiudicare uno degli 81 posti disponibili nei 3 corsi in partenza per il biennio 2019/2021, ovvero: Tecnico Superiore dei Processi Tecnologici: esperto di processo, e in linea con le evoluzioni dell’industria 4.0, conosce le fibre, le loro caratteristiche e performance, la loro adattabilità e resa in filatura rispetto ai filati da progettare e rispetto al loro impiego. Tecnico Superiore di Prodotto, Progettazione e Design: sa conciliare gusto estetico, intuizione e creatività con i requisiti tecnici, funzionali ed economici del prodotto e sa collocare la sua capacità ideativo-creativa e progettuale all’interno di un complesso organizzato di risorse e competenze, nella progettazione di prodotti di alta qualità estetica e produttiva. Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria: agisce nei progetti operativi per progettare e realizzare prodotti del sistema moda, in particolare delle fasi della filiera afferenti alla confezione e alla maglieria.

La partecipazione all’Open Day è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro martedì 3 settembre sul sito https://www.itstambiella.it oppure ai contatti segreteria@itstambiella.it o tel. 015 88 535 23.