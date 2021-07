Biello Pulito è partito, distribuiti i primi kit al Villaggio Lamarmora

Nei giorni scorsi, l'assessore all'Ambiente Davide Zappalà e il presidente della Pro Loco Biella Valle Oropa Christian Clarizio hanno distribuito i primi kit per l’avvio del progetto “Biello Pulito”. Si tratta della famiglia che si occuperà di tenere in ordine il parco di via Graglia, al Villaggio Lamarmora.

Le attività si svolgono tramite volontari, settimanalmente o periodicamente, in seguito alle segnalazioni di cittadini che vogliano prendersi cura di un parco, una strada o un giardino e operare assieme per rendere migliore quella porzione di territorio. L’iniziativa vede la collaborazione tra Pro loco di Biella, Comune di Biella, Seab, Natural Boom e Feltyde.